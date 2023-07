Napoli | Osimhen decisivo contro la Fiorentina | 26ª vittoria in campionato per i neo-campioni d’Italia

(Di domenica 2 luglio 2023) Grazie al pareggio per 1-1, maturato in quel della Dacia Arenal’Udinese lo scorso 4 maggio, e contraddistinto dalle reti di Sandi Lovric e Victor, ilè divenuto campioneper la terza volta nella sua storia, dopo ben 33 anni. Era il lontano 29 aprile 1990, quando grazie ad un gol di Marco Baronila Lazio, gli azzurri guidati dall’immenso Diego Armando Maradona, riuscivano a conquistare l’ambito Tricolore. Ma adesso, nonostante la grande gioia e la profonda emozione derivanti da questo meraviglioso traguardo, occorre pensare al prossimo impegno di, ove la banda Spalletti si ritroverà ad affrontare l’osticacapitanata da Vincenzo Italiano. Sfida in programma domenica 7 maggio, alle ore 18:00, nella splendida ...

... la priorità del mercato delè proprio trovare un sostituto del coreano. Tanti i nomi in ... in casa azzurra, anche per la questione rinnovi: tiene banco la questione, che potrebbe ...Il primo nodo da sciogliere è. Ilnon può permettersi di trascorrere tutta la sessione di mercato con l'ansia di perdere l'attaccante campione d'Italia . Non perché non ci sia un piano ...A completare il podio spunra Victorcon 120 milioni. Alle spalle della punta delci sono Kane 90 milioni, Lautaro con 85 e Kolo Muani con 80 milioni. Al decimo posto Vlahovic della ...

CdM annuncia - Osimhen resta al Napoli un altro anno, rinnovo e clausola nel nuovo contratto CalcioNapoli24

In un rubrica social 'Il mercato che vorrei', il giornalista sportivo Fabio Caressa ha simulato la campagna acquisti del Napoli in vista della prossima stagione.Il sostituto di Kim, il tormentone Osimhen, il rinnovo di Di Lorenzo, il «flirt» con Maxime Lopez oltre ai saluti di Giuntoli. Gli ingredienti ci sono tutti per infiammare la calda ...