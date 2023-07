Napoli | Bella-Kotchap la risposta di ADL alla Partenza di Kim

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilsta considerando Armelcome possibile sostituto di Kim. Scopri come il club sta pianificando il calciomercato per la prossima stagione. CALCIOMERCATO. Ilsta cercando di riempire il vuoto lasciato ddi Kim, e Armeldel Southampton potrebbe essere la. Il club azzurro sta lavorando per rinforzare la sua difesa in vista della prossima stagione. Ilstregato da ArmelLaimminente di Kim al Bayern Monaco ha lasciato un vuoto nel centro della difesa del. Il club ha già preso dei rinforzi interni, come Juan Jesus e Ostigard, ma sta ...

Unainiziativa per insegnare calcio e valori dello sport a bambine e bambini del Cavaglià. ... ad eccezione di Juventus,e Inter, con possibilità per alcuni di vedere da vicino il ...Un saluto agli amici di sempre, dopo unaserata trascorsa a mangiare un panino e a bere qualcosa. Il 'batticinque', un messaggio alla ... al punto tale da spingere la Procura diad aprire ...... mi permetto ancora di dire "nostra",Provincia di Imperia, che ha un legame speciale e saldo ... Torino, Genova, Firenze, Roma,, Palermo o altre in Italia e fuori. La Francia dunque non é ...

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: è Bella-Kotchap il nome nuovo per la difesa ilmattino.it

La società partenopea è alla ricerca di un sostituto di Kim, sempre più diretto al Bayern Monaco. L'ultima ipotesi porta in Premier League ...L’imminente passaggio di Kim al Bayern Monaco, con tanto di clausola milionaria, lascia un vuoto al centro del pacchetto arretrato. Oltre ai rinforzi fatti in casa (leggasi Juan Jesus e Ostigard) il c ...