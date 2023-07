Napoli | affare Maxime Lopez | svelate le cifre per l’accordo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilsta valutando il profilo diper il nuovo centrocampo da regalare a Rudi Garcia:leper. Il centrocampista francese del Sassuolo è uno dei target principali individuati dal tecnico per il nuovo corso azzurro. La sua esperienza in Serie A lo ha fatto balzare in cima alla lista dei possibili nomi nuovi per la squadra partenopea. Calciomercatoperconsi è offerto al. Il centrocampista francese classe ’97 ha ribadito di voler lasciare il Sassuolo per provare un’esperienza di primo livello e già conosce Rudi Garcia, che lo ha allenato ai tempi del ...