Napoli | 28enne arrestato per violenza sessuale

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUno straniero di 28 anni è statopere lesioni personali: è stato bloccato dalla Polizia, stava strangolando una donna mentre abusava di lei. E’ successo stanotte. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno udito delle urla provenire da un’abitazione dove hanno scoperto quanto stava accadendo. L’uomo è statopere lesioni personali; la donna affidata alle cure dei sanitari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli, donna rischia di essere violentata da un 28enne guineano. I poliziotti hanno bloccato l'uomo e lo hanno arrestato ...