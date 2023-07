Naomi Campbell annuncia di essere di nuovo mamma | Mio piccolo tesoro | sei prezioso e circondato da amore

(Di domenica 2 luglio 2023)è diventatadi un maschietto. Lo hato lei stessa sui social postando un tenero scatto. L'ex top model ha 53 anni, ma il tempo non l'ha fermata.

A 53 anniè diventata mamma per la seconda volta. L'ex top model ha già una figlia, nata nel 2021. Molto riservata sulla sua vita privata,ha annunciato la nascita del secondo figlio sulla ...... Federico, Principe ereditario di Danimarca, Haakon, Principe ereditario di Norvegia, Edoardo, Conte di Wessex (in rappresentanza della Regina Elisabetta II), Giorgio Armani,, Karl ...Articoli più letti 12 modi scientifici per dimagrire sulla pancia definitivamente di Francesca Gastaldia 53 anni è diventata (di nuovo) mamma Annalisa e Francesco Muglia si sono ...

Naomi Campbell è diventata mamma di un maschietto. Lo ha annunciato lei stessa sui social postando un tenero scatto. L'ex top model ha 53 anni, ma il tempo non l'ha fermata.Annuncio a sorpresa dell'ex top model Naomi Campbell, che sul suo account Instagram ha annunciato la nascita del suo secondo figlio ...