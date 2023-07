Myrta Merlino a Pomeriggio 5 | la favorita per il posto di Barbara D' Urso Sfuma la Panicucci | la svolta di Pier Silvio Berlusconi

(Di domenica 2 luglio 2023) Come anticipato anche da Leggo, tutti gli indizi sembrano portare a, che ha lasciato La7 e, nonostante il corteggiamento Rai , si sarebbe accordata con Mediaset per accaparrarsi la ...

Al suo posto, nelle ultime ore, si è fatta largo una candidatura forte e che segnerebbe un cambio di rotta:. Bianca Berlinguer, Barbara d'Urso e: come cambiano Rai e ...Il sito DavideMaggio.it, sempre molto ben informato, parla dicome possibile nuova conduttrice di Pomeriggio 5 da settembre 2023 . Giornalista per anni al Mattino di Napoli, la sua ...Claudio Santamaria e Francesca Barra, Marco Tardelli e. La Puglia è un punto di riferimento anche per le coppie, tra romanticismo, tramonti e cene a lume di candela con il mare sullo ...

Myrta Merlino: i tre figli (Caterina, Pietro e Giulio), l'ex marito e il matrimonio con Tardelli ilmessaggero.it

Una delle prime voci riguarda Myrta Merlino, che potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso nel pomeriggio di Canale 5. Davide Maggio ha quasi confermato questa ipotesi, annunciando che è in fase di ...Barbara D’Urso dice addio a Pomeriggio Cinque. Il programma che nel corso di questi anni l’ha incoronata regina, quasi indiscussa, del piccolo schermo. Ora, se l’addio della D’Urso ha fatto subito il ...