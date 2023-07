My Home My Destiny | Anticipazioni Puntate Turche | Mehdi Sequestra Zeynep!

(Di domenica 2 luglio 2023)MyMy: Zeynep evivono un matrimonio combinato ed infelice., dopo il divorzio, va fuori di sé eZeynep… MyMyè la nuova soap opera turca che andrà in onda per tutta l’estate su Canale 5. La nuova telenovela che vede come protagonista l’amatissima attrice Demet Ozdemir, sostituisce Terra Amara che invece prende una pausa per tutta l’estate. Nel corso delle, Zeynep affronterà momenti molto difficili quandofinirà per rapirla.MyMy: il matrimonio ...

A luglio partirà infine MyMy, produzione turca anche su Canale 5: l'attrice Demet Ozdemir, già vista in DayDreamer - Le ali del sogno, interpreta Zeynep, una giovane adottata da una ...A luglio partirà infine MyMy, produzione turca anche su Canale 5: l'attrice Demet Ozdemir, già vista in DayDreamer - Le ali del sogno, interpreta Zeynep, una giovane adottata da una ...Appuntamento quindi con la nuova serie tv turca in prima visione in Italia, MyMy, a partire da lunedì 10 luglio alle 15.45 su canale 5.

My Home, My Destiny su canale 5, quando inizia, puntate, trama Napolike.it

Ancora manovre nel pomeriggio di Canale5. In attesa della rivoluzione autunnale, che farà clamorosamente a meno di Barbara D’Urso, si mette mano al daytime estivo per cercare di raddrizzare il tiro pe ...Segui Tag24 anche sui social “My home my destiny” è la soap opera turca che debutterà su Canale 5 lunedì 10 luglio 2023, dopo essere andata in onda in Turchia dal 25 dicembre 2019 al 12 maggio 2021. “ ...