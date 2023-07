Murray | «Il tennis mi fa tornare ad essere il bambino che ero prima della strage a cui sono sopravvissuto»

(Di domenica 2 luglio 2023) The Times intervista Andy: 36 anni compiuti a maggio, padre di quattro figli, con un’anca di metallo che lo costringe a una camminata un po’ zoppicante,è tornato di nuovo a Wimbledon. Di arrendersi, non ha mai voluto sentir parlare. E’ nato una settimanadi Djokovic e con lui è diventato parte di una generazione d’oro diti maschi nati negli anni ‘ 80, come Roger Federer e Rafael Nadal. Dell’operazione all’anca racconta: «Non avevo idea di come sarei stato dopo. Non avevo nessuno a cui chiedere, nessun altro giocatore che aveva avuto questa operazione era stato in grado di giocare singoli in seguito. Quindi ho dovuto accettare che avrei potuto nonin grado di giocare di nuovo. E poi si è scoperto che i quattro o cinque mesi dopo l’operazione...

... Federer e Nadal, di Becker ed Edberg, di Navratilova e Evert - il passato e il presente del.Club pensando che fra i campioni del passato mancano due giganti come Pete Sampras e Andy. "...News AndyLa sua carriera è stata davvero molto sfortunata ma Andypotrà essere ricordato come uno dei tennisti più forti degli ultimi anni, probabilmente il tennista che ha messo ...una foto che ha fatto discutere, e non solo in Gran Bretagna: "Mi è sembrato un po' strano non vederein quella foto " ammette - . Io sento di poter essere uno dei migliori al mondo, ...

Wimbledon, Murray: “Quello che voglio è entrare in campo e giocare come voglio io” Ubitennis

La sua carriera è stata davvero molto sfortunata ma Andy Murray potrà essere ricordato come uno dei tennisti più forti degli ultimi anni, probabilmente il tennista che ha messo più in difficoltà l'era ...“Durante l’anno vengo spesso a Church Road per allenarmi. Quando, però, calpesti l’erba del Centrale, lì inizi a emozionarti”. Queste le parole dello scozzese sul circolo che gli ha tolto non poche so ...