Mugnano | scooter contro marciapiede | 16enne in rianimazione

(Di domenica 2 luglio 2023) Ore d’ansia per un ragazzino di 16 anni dopo un incidente inavvenuto in ViaCalvizzano, strada che ricade nel territorio del comune di, in provincia di Napoli.indopo un incidente in: illeso l’amico Il giovane era a bordo di uno125 insieme ad un amico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Due giovanissimi, in sella ad uno125, per cause ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo del veicolo e prima ...stanno indagando i Carabinieri della stazione di. Non è ...Il fatto si è verificato a. Due giovani a bordo di uno125, per cause ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo del veicolo e sono finiti contro un marciapiede e poi a ...Due giovanissimi, in sella ad uno125, per cause ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo del veicolo e prima ...stanno indagando i Carabinieri della stazione di. Non è ...

Cade dallo scooter a Mugnano, 16enne grave in Rianimazione Fanpage.it

Un 16enne è stato ricoverato in gravi condizioni per un incidente avvenuto nella notte a Mugnano (Napoli); illeso l’amico 17enne che era con lui ...E' un bilancio tragico quello degli incidenti stradali tra la notte appena trascorsa e la prima mattinata in Campania. Due minorenni infatti, sono stati ...