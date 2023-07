Mugnano | 16enne in rianimazione per incidente con lo scooter

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue minorenni sono stati coinvolti in unstradale nel Napoletano: uno di loro, 16 anni, è in sala di, in prognosi riservata. Il fatto si è verificato a, in provincia di Napoli. Due giovani a bordo di uno125, per cause ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo del veicolo e sono finiti contro un marciapiede e poi a terra. Il conducente, 16 anni, è stato portato prima all'ospedale di Giugliano poi a quello di Pozzuoli. Ora è in sala, in prognosi riservata. Il passeggero 17enne è rimasto illeso. Indagini in corso dei Carabinieri della stazione diper comprendere la dinamica.