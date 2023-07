(Di domenica 2 luglio 2023) Giornata storica per laitaliana: in Val di Sole nella gara di cross country femminileBerta ha centrato un eccezionale secondo posto. La neo Campionessa Italiana ha così raggiunto il miglior piazzamento in carriera, iltra le elite, diventando così anche la prima azzurra a salire suldella tappa di casa. L’Italia al femminile torna dunque suldi una gara didela più di nove anni di distanza dall’ultima volta (Lechner, Cairns 2014). Davanti all’azzurra solo un’imprendibile Puckche, dopo aver centrato il titolo Europeo a Cracovia, si prende il suo terzo successo stagionale in appena quattro gare, consolidando la sua leadership nella classifica ...

Non tradisce le attese la 35esima edizione dell'Assietta Legend. A Sestriere è Diego Arias Cuervo, come nel 2022, a riproporsi vincitore grazie ad una azione nell'ultimo tratto di salita della ...A piedi o indal Campo Smith di Bardonecchia si può salire al Forte con una passeggiata di circa 4 chilometri nel bosco, attraverso lo sterrato per il bivio Quattro Strade - Colomion e ...... il 'cacciatore di tappe' Alberto Bettiol, Gianni Moscon, Daniel Oss, fedelissimo scudiero di Peter Sagan, al suo ultimo anno su strada prima di dedicarsi alla, e Matteo Trentin, che ...

Mountain bike: primo podio in Coppa del Mondo per Martina Berta! Pieterse domina ancora OA Sport

Giornata storica per la mountain bike italiana: in Val di Sole nella gara di cross country femminile Martina Berta ha centrato un eccezionale secondo posto. La neo Campionessa Italiana ha così raggiun ...Non tradisce le attese la 35esima edizione dell'Assietta Legend. A Sestriere è Diego Arias Cuervo, come nel 2022, a riproporsi vincitore grazie ad una azione nell'ultimo tratto di salita della manifes ...