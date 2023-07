MotoGP | GP Gran Bretagna Silverstone 2023 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilcompleto con lee gliper ilPremio della, valevole per il nono appuntamento del Mondialedi Moto GP, inda venerdì 4 a domenica 6 agosto a. Giovedì 3 agosto avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 4 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 11:45 e la seconda alle ore 16. Sabato 5 agosto, alle ore 11:10, avranno luogo le prove libere 3, mentre alle 11:50 si svolgeranno le qualifiche. Nel pomeriggio si torna in pista per la Sprint alle 16. Domenica 6 warm-up alle ore 10:45 e gara alle ore 14. Tutto ilPremio della ...

Se laè in ferie, luglio è mese intenso per la Formula 1 che dopo la Stiria farà il più ... già la prossima settimana si torna in pista, in una pista storica come Silverstone, con ilPremio ...Se laè in ferie, luglio è mese intenso per la Formula 1 che dopo la Stiria farà il più ... già la prossima settimana si torna in pista, in una pista storica come Silverstone, con ilPremio ..."Petrux" è scattato terzo dopo ungiro in Superpole e nelle ultime fasi ha chiuso il gap che lo separava da Rea, salvo non riuscire a tentare l'attacco e desistere. Il quarto posto è comunque il ...

La direzione gara ha fatto sapere tutte le penalità date dopo il Gran Premio d'Austria a seguito del reclamo dell'Aston Martin. La classifica subirà un'importante variazione, visto che piloti come Sai ...Alyoska Costantino | La breve tregua della SP Race è già finita da parte di Álvaro Bautista, che è tornato a dettare legge durante la Gara 2 del Round Gran ...