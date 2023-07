“Mosca e Minsk | il legame necessario Putin sogna di restaurare l’impero | Lukashenko ha bisogno di lui per questioni economiche”

(Di domenica 2 luglio 2023) Negli ultimi anni Russia e Bielorussia si sono sensibilmente riavvicinate nel quadro dello Stato dell’Unione, entità sovranazionale creata nella seconda metà degli anni ’90 con l’obiettivo di creare un unico spazio economico, un unico sistema giuridico e una politica estera e di difesa coordinata. Con lo scoppio della guerra,ha messo a disposizione il territorio nazionale all’esercito russo e ospita armi nucleari diha aiutato attivamentea risolvere la ribellione di Prigozhin, spiegando che il suo ruolo di mediatore è motivato dall’esistenza di “una sola patria”, “da Brest a Vladivostok”. Artyom Shraibman, analista politico bielorusso, visiting expert presso il Carnegie Endowment for Russian and Eurasian Studies e fondatore dell’agenzia Sense Analytics che fornisce consulenza a politici, ...

Come è giusto che sia, attualmente l'attenzione del mondo è concentrata su Kiyw e, passando perin Bielorussia. Li sembra certo che si sia rifugiato il comandante omnibus più assetato di ......dei mercenari chiesi rivoltato contro Vladimir Putin salvo poi fermarsi a 200 chilometri da... il tracciato di un jet che mercoledì mattina atterrava ae poi ripartiva per San Pietroburgo, ......- secondo le informazioni ufficiali - è alloggiato con i suoi fedelissimi in un albergo di. ... capo della Cia: visita a Kiev e telefonata a

"Mosca e Minsk, il legame necessario. Putin sogna di restaurare l ... Il Fatto Quotidiano

Il nome dell’ex «chef» dello Zar è scomparso dal discorso pubblico. Ma ha ancora un ruolo I punti oscuri di un evento che è tuttora un enigma ..."Arriviamo dall'inferno di Bakhmut. Siamo stati decimati, ma il coraggio non manca e fino a quando i russi non lasceranno la nostra terra troveranno sempre uno soldato ucraino ad aggredirli" ...