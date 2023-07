Morto Milutinovic | l’ex presidente della Serbia accusato di crimini di guerra in Kosovo e riconosciuto innocente

Leggi su open.online

(Di domenica 2 luglio 2023) Milandal 1997 al 2002, èoggi 2 luglio all’età di 80 anni. Nato a Belgrado il 19 dicembre 1942, si laureò in giurisprudenza per poi fare carriera nell’Unione giovanile socialista jugoslava e diventare negli anni Settanta segretario per l’ideologia del Comitato cittadinoLega dei comunisti di Belgrado. Venne poi eletto nel parlamento federaleJugoslavia e nel 1989 fu nominato ambasciatore in Grecia. Dopo sei anni come diplomatico, divenne ministro per gli Affari esteri fino al 1997, quando ricoprì la carica difino al 2002. Al termine del mandato, si consegnò al tribunale dell’Aja che lo avevadi ...