Morto dopo aver salvato madre e figlia tra le onde | il caso di Gianfranco Ricci annegato sulla costa romana | i dubbi sui divieti col mare grosso

(Di domenica 2 luglio 2023) Non ci ha pensato due volte, 59 anni, quando ha visto una donna di 44 anni e suadi 9 in difficoltà tra ledavanti a una spiaggia di Santa Severa, in provincia di Roma. Sono le 11 di sabato 1 luglio quando l’uomo si è tuffato e ha raggiunto a nuoto la bambina, l’ha portata vicino a una boa galleggiante, in attesa che arrivassero i soccorsi, e poi ha afferrato laaffidata ai bagnini di uno stabilimento vicino. Come riporta il Corriere della Sera, in quel tratto di spiaggia davanti al castello di Santa Severa, luogo simbolo della frazione di Santa Marinella, non c’era alcun divieto di accesso all’acqua se non la bandiera gialla che indica forte vento, nonostante ilsi stesse ingrossando ormai a forza 3. Nè c’erano assistenti o bagnini in quel ...