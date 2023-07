Morte D’Amico | camera ardente in Campidoglio lunedì 3 luglio

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023) Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo ha dichiarato in una nota che laper Vincenzosi terrà domani () indalle 13 nella Sala della Protomoteca. “Con il sindaco Roberto Gualtieri e con la famiglia penseremo al modo più giusto per onorare la memoria di un grandissimo campione, una bandiera che ha fatto la storia del calcio italiano e romano vincendo lo scudetto epico con la Lazio nel ’74. Siamo in tantissimi a ricordarlo con grande affetto e stima” si legge. SportFace.