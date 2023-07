Morta la mamma di Chiara Gualzetti | la 15enne uccisa a Monteveglio Le nozze con il padre | un mese fa | in ospedale

(Di domenica 2 luglio 2023) «Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo». A parlare è Vincenzo, che in soli due anni ha perso prima la figliaa coltellate da un coetaneo non lontano da casa, nel parco dell’Abbazia di, nel bolognese, e ora la moglie, con la quale si era sposato nemmeno unfa. Vincenzoha annunciato la notizia della morte della sua compagna, avvenuta stanotte, su Facebook, dove in tanti seguono le pagine “Giustizia per” e “Vincenzo e Giusi“, create dopo l’omicidio ...

