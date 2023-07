Morta la madre di Chiara Gualzetti | 15enne uccisa nel Bolognese nel 2021

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 2 luglio 2023) E'Giusi Fortunato, ladiil 27 giugnonel parco dell'Abbazia di Monteveglio (Bologna). Lo annuncia il marito, Vincenzo, papà di, su Facebook. Le parole del marito Vincenzo"Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo", scrive Vincenzosulla pagina Facebook 'Giustizia per'. I due si erano sposati lo scorso 9 giugno.