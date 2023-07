Montemesola | 50 anni di sacerdozio per Don Luigi Trivisano | il parroco Casarano | “Cresciuti in parrocchia nell’ammirazione per lui”

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 2 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Cinquant’al servizio della Chiesa e dei suoini. Un traguardo importante per Don, sacerdote montemesolino, per 30alla guida delladi Sant’Egidio a Tramontone. La sua comunità natia lo attende con gioia, infatti questa sera celebrerà la Santa Messa nella Chiesa Madre di, alla presenza dell’Arcivescovo Coadiutore, mons. Ciro Miniero che presiederà per la prima volta l’Eucarestia a; deldon Andrea, di don Cosimo Alò e del diacono don Paolo Martucci. Donè stato ordinato sacerdote il 30 Giugno 1973 nella Concattedrale di Taranto da S. E. mons. ...