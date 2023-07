Monica Setta | la primadonna della televisione

Veleggiano verso programmi in prima serata conduttrici come Laura Tecce e, apprezzate in zona Lega - FdI.I conduttori lanciati dalla destra sono, Pierluigi Diaco, Pino Insegno (l'Eredità è assicurata) e Claudio Lippi che avrà un nuovo programma. AIUTINI Diverso il caso di . Per lei, già ...... con La volta buona Caterina Balivo si è presa uno slot ambitissimo , lasciando a bocca asciutta due grandi nomi come Pierluigi Diaco e(che si accontenterà comunque con ben quattro ...

Monica Setta, ecco chi è il compagno Trend-online.com

In merito al ritorno di Caterina Balivo, nell’articolo del Domani, si parla molto del politico che “l’avrebbe sponsorizzata” e voluta a tutti i costi nel pomeriggio di Rai 1 al posto della Bortone.Tra i vip che seguono il digiuno intermittente ci sono anche Gwyneth Paltrow e Matteo Renzi: l’esperta spiega in cosa consiste, i suoi consigli ...