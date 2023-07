Mondiale femminile | le convocate dell’Italia

Leggi su 11contro11

(Di domenica 2 luglio 2023) Manca sempre meno al 20 luglio, la fatidica data dell’inizio dei Mondiali di Australia e Nuova Zelanda. Alla spedizione in Oceania, la prima a livellocon 32 Nazionali partecipanti, troveremo anche la nostra Italia e a breve andremo proprio a prendere visione della lista delledalla nostra commissaria tecnica Milena Bertolini. Le azzurre sono inserite nel Gruppo G assieme a Svezia, Sud Africa e Argentina. Un girone sicuramente tosto, anche se non propriamente proibitivo. Per qualificarci alla fase successiva sarà però fondamentale approcciare con voglia e determinazione, evitando, si spera, brutte prestazioni come quelle dello scorso Europeo. Andiamo a scoprire più da vicino chi sono le ragazze prescelte per rappresentare i nostri colori alla rassegna iridata. Italia, leper il ...