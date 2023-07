Molestie e insulti telefonici alla prof a La Spezia | 6 liceali indagati

Il report con i tabulati e la documentazione è stato dunque consegnato alla procura dei minori di Genova, che ha avviato l'indagine nei confronti dei sei giovani, che sono ora accusati di. ...Mesi di telefonate anonime , a volte silenziose e altre contenentie frasi offensive. Un tormento tale da procurare uno stato d'ansia alla destinataria, una ...di Genova con l'accusa di...Secondo il giornale gli studenti avrebbero chiamato più volte al cellulare l'insegnante rimanendo in silenzio o pronunciando frasi offensive e letelefoniche si sarebbero protratte un paio ...

Molestie e insulti al telefono alla prof, sei liceali denunciati L'episodio a La Spezia, indaga la procura de… La Repubblica

Se Atene piange, Sparta non ride. Mentre in Italia impazza il dibattito sulle misure anti bulli a scuola, con il ministro Valditara pronto alla riforma del voto in condotta, all'estero spunta ...