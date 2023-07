Modu e la speranza che anima la rondine | non solo nella migrazione

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 luglio 2023) La questione migranti, insieme alle onde del loro destino, porta alle nostre coscienze storie tragiche e dolorose ma anche narrazioni commoventi, contraddistinte da vicende di accoglienza e solidarietà. Sebbene i libri, siano stati una risorsa inesauribile e porte d’accesso alla conoscenza utili per approfondire le tematiche contenuterubrica dei Bestiari precedenti, qui viene data voce in prima persona a un migrante e alla sua storia.mi dà appuntamento a Vercelli in una calda domenica di giugno. Decido di arrivare in largo anticipo per farmi un giro in città e per compensare eventuali contrattempi rispetto all’orario concordato. Al mio arrivo, la città è completamente vuota, probabilmente molti sono al riparo dall’afa che attanaglia o riuniti per il pranzo domenicale. Mi sento come se fossi finito in un dipinto di Giorgio de Chirico senza ...