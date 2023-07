Mio nipote non è un pretesto Scontri in Francia | la nonna di Nahel blocca la protesta

(Di domenica 2 luglio 2023)in, interviene anche ladi. L'omicidio del 17enne ucciso a Nanterre da un poliziotto durante il controllo stradale ha scatenato le proteste in corso in. Per questo la donna ha lanciato un appello alla calma. «Voglio che tutto questo finisca ovunque», è l'appello delladel giovane, Nadia, affidato a Bfmtv. «Alle persone che stanno rompendo le cose, dico di fermarsi. Non distruggete le scuole o gli autobus», è l'appello della donna che sostiene che gli autori delle violenze stiano «usandocome». «Non dovrebbero distruggere le scuole o gli autobus. Sono le madri che prendono gli autobus», ha detto ladi. «Sono stanca», confida commossa. E ...

...notte consecutiva di disordini in molte città della Francia per protesta contro la morte del. "Sono venuta per riaffermare alla polizia ilpieno sostegno e quello del governo". Francia in ......e chiedo aiuto a Emergency' 'Mia mamma vuole 18 euro l'ora per fare da babysitter a suo, ma ...fratello Claudio mi ha detto: 'Devi andartene'. Si è offerto di pagarmi il biglietto per l'......quando l'aveva vista l'ultima volta "Sabato 25 dovevo andare con tutta la famiglia a casa del... E suaMichelle cosa aveva risposto "Lei mi chiamava sempre nonnina. Ha iniziato a dirmi: 'Ma ...

Candidato agli esami mio nipote 02/07/2023 Cultura Cattolica

Marcucci (Auser): "La donna era andata in banca a ritirare altri soldi, ma l’impiegato non glieli ha dati". Segnalazioni in serie nelle ultime settimane ...Sull'ammiraglia Rai arriva lo sfogo clamoroso del celebre personaggio televisivo: la vergognosa truffa ha scosso il pubblico.