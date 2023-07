Milan | via alla rivoluzione | in 4 vanno via lo stesso giorno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Mercato in uscita per il. La società rossonera prima di accendere in modo forte i motori del calcimercato in entrata ha un obiettivo chiaro: sfoltire la rosa. E così sono 4 nomi pesanti al lasciareello nello. Ciprian Tatarusanu, Tiémoué Bakayoko, Sergino Dest e Aster Vranckx. Sono quattro giocatori che hanno trovato davvero poco spazio per mostrare il loro talento e va detto, non sono mai rientrati nei piani principali di Pioli. Insomma in fase di mercato ilprova a capitalizzare le uscite per poi buttarsi sulle entrate. A pesare per il momento, tra i tifosi, è di certo la partenza di Sandro Tonali. Il centrocampista promessa della Nazionale, il "capitan futuro" dei rossoneri è andato al Newcastle per provare un'esperienza in premier che potrebbe farlo maturare molto ...