Milan | spunta van de Beek dal Manchester United

Leggi su 11contro11

(Di domenica 2 luglio 2023) Dopo l’esplosione all’Ajax, Donny van denon ha mai confermato le sue enormi potenzialità al, e adesso potrebbe diventare un’occasione di calciomercato per alcune squadre, tra cui il. Dal canto loro, i rossoneri continuano la ricerca di profili utili da inserire nel centrocampo a disposizione di Stefano Pioli, complice l’addio di Sandro Tonali e l’infortunio che terrà a lungo lontano dai campi Ismael Bennacer. E dopo il colpo Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, ecco che dalla Premier League ne potrebbe arrivare un altro per la zona centrale del campo.: van depossibile occasione di mercato A fare il punto sono gli inglesi di The Sun, secondo cui Donny van denon farebbe più parte dei piani di Erik ten Hag per il ...