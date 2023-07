Milan | pronto l’affondo decisivo per Musah e Pulisic

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilalper due giocatori seguiti in questi giorni:potrebbero essere sempre più vicini Ilalper due giocatori seguiti in questi giorni:potrebbero essere sempre più vicini. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, già domani sarebbero previsti nuovi contatti per provare a chiudere.

A poco più di 2 mesi dalla notte della promozione, il Frosinone èa mettersi in cammino ... Svincolato Rohden, in arrivo Brescianini dal, un rinforzo di qualità. Mezzala interessante, forte ...Mg Milano 06/01/2022 - campionato di calcio serie A /- Roma / foto Matteo Gribaudi/Image ... A partire da Cristiano Giuntoli , appena liberato dal Napoli e dunquea partire per Torino. Di ...L'attaccante èa lasciare la Serie A. Il Galatasaray è fiducioso sul poter mettere le mani sul giocatoreSono ... Il nome di Jovic è stato proposto anche al, in cambio di Ante Rebic, ma i ...

La Roma pronta a scippare al Milan un altro obiettivo. Il mercato giallorosso entra nel vivo anche con i colpi in entrata di alto livello.Il mondiale Under 20 ben giocato dall’Italia ha messo in luce un elemento per un doppio salto, passando dalla Serie C alla titolarità in A.