(Di domenica 2 luglio 2023) Quella che inizierà domani sarà unaimportantissima per ilche ha in programma numerosi incontri e summit per...

Sarà ladella ripartenza per un viaggio lungo, faticoso ma ricco di fascino. A poco più di 2 mesi ... Svincolato Rohden, in arrivo Brescianini dal, un rinforzo di qualità. Mezzala ...Il giocatore, finito nel mirino dei rossoneri, potrebbe trasferirsi altrove: il punto della situazione Sarà unacalda per il, che in questi giorni potrà chiudere nuovi affari. Le attenzioni sono puntate soprattutto su Chukwueze, Musah e Pulisic: trattative che possono avere degli sviluppi ...Il club blaugrana conta di chiudere la trattativa prossima, lasciando poi il giocatore un ... 2023 - 07 - 02 14:07:35, pista Dia per l'attacco Dopo Lazio e Roma, anche ilpensa a ...

Milan, è la settimana del 9: appuntamento per Morata Calciomercato.com

Per la città di Sondrio si chiude una settimana entusiasmante fatta di sport, di agonismo, di incontri e di amicizia: un obiettivo raggiunto per l'Amministrazione comunale che, nel 2021, aveva present ...L'obiettivo numero uno per l'attacco della Roma resta Gianluca Scamacca , con i giallorossi che la prossima settimana avranno un contatto col West Ham puntando ancora sul prestito… Leggi ...