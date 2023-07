Milan | è la settimana del 9 | appuntamento per Morata | Primapagina

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-02 21:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Quella che inizierà domani sarà unaimportantissima per ilche ha in programma numerosi incontri e summit per provare a sbrogliare diverse matasse in essere per il proprio mercato in entrata. Sono tanti i colpi ancora da chiudere e le trattative da portare avanti e fra questi c’è sicuramente la necessità di aggiungere un nuovo numero 9 alla rosa, da affiancare ad Olivier Giroud e che possa anche prenderne il posto molto più di quanto non fatto con Divock Origi che sarà, inevitabilmente, spinto verso l’addio. E c’è un nome che più di tutti sta affascinando la dirigenza rossonera ed è quello di Alvaro. INCONTRO PROGRAMMATO – Via abbiamo raccontato (LEGGI QUI) che peril ...

Milan, è la settimana del 9: appuntamento per Morata Calciomercato.com

L'obiettivo numero uno per l'attacco della Roma resta Gianluca Scamacca , con i giallorossi che la prossima settimana avranno un contatto col West Ham puntando ancora sul prestito… Leggi ...