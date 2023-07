Milan e Fiorentina | duello per un centrocampista

(Di domenica 2 luglio 2023)si stanno dando battaglia per ildel Lecce, Morten Hjulmand. Più distante la Juventus che ha virato...

Pensiamo per esempio aldi Berlusconi, che senza mai mettere in discussione Adriano Galliani ...in carriera anche alla Juventus (fu il "tutore" del giovane presidente Boniperti) e alla,...L'elenco delle convocate Portieri: Rachele Baldi (), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), ...Portieri: Rachele Baldi (), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (...

Daily Record: "Su Doig anche Milan e Fiorentina" Calcio Hellas

Il Milan vuole rinforzare il suo attacco. Serve un altro profilo da affiancare a Giroud dopo il ritiro di Ibrahimovic e lo scarso rendimento di Origi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ...Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce, è sempre più richiesto sul mercato. Il talento danese - riferisce il Corriere dello Sport - è seguito con attenzione da ...