Milan | dall’Inghilterra | idea Van de Beek | è in uscita dal Manchester United

Azpilicueta all'Atletico Madrid Db Manchester () 20/10/... Ore 10:00 - Per l'attacco delspunta Dia Ilè ...00 - Offerta monstre per Buffon'Arabia Secondo il Corriere ...Uno dei nomi più intriganti di questa sessione di calciomercato è senz'altro quello di Yunush Musah, giovane centrocampista del Valencia. Ilda settimane è sulle sue tracce, ma secondo quanto riporta 'The Sun', il Fulham ha pronta un' offerta da 20 milioni di sterline per strappare il nazionale statunitense alla concorrenza. Secondo ...Gianluca Scamacca è uno degli attaccanti più chiacchierati di questa prima fase del calciomercato estivo. L'attaccante è nel mirino di Roma ein particolare ma come riportato dal portale inglese Givemesport , il West Ham non spingerebbe per lasciarlo andare, soprattutto in prestito . Scamacca è sbarcato nel nord est di Londra per 36 ...

Milan, dall'Inghilterra: idea Van de Beek, è in uscita dal Manchester ... SPORTFACE.IT