Milan | accelerata per Frattesi | pronta una contropartita

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilvuole anticipare la concorrenza per l'arrivo di Davidedal Sassuolo. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilè al lavoro per anticipare la concorrenza di Inter, Roma e Juve per Davide. In settimana è infatti previsto un incontro con la dirigenza del Sassuolo per provare ad accelerare. Per abbassare i costi dell'operazione, i rossoneri sarebbero pronti ad inserire nell'affare anche Tommaso Pobega.