Michelle voleva i soldi e io ho preso il coltello Convalidato il fermo

(Di domenica 2 luglio 2023) La "mia amica", la chiama così durante l'interrogatorio la ragazzina di 17 anni che ha ammazzato con un coltellaccio da cucina per un debito di 35 euro, la cifra pattuita per una dose di hashish

'Lei stava con me. Non le interessava nessun altro'. La voce del fidanzato di Michelle Causo, è rotta dal pianto e dallo strazio per l'inaccettabile. All'indomani del terribile delitto che ha scosso Primavalle dove la 17enne è stata uccisa da un coetaneo, massacrata da una 20 - 30 euro. La discussione è diventata sempre più accesa e io ho poi ho preso il coltello". Il diciassettenne interrogato per l'omicidio della sua coetanea, Michelle Causo, avrebbe

Il ragazzino interrogato per quattro ore dai magistrati: resta in carcere "Mi aveva dato dell’hashish, abbiamo litigato ed è spuntato il coltello". L’ira del padre della 17enne: Stato assente C’è la ...Michelle Causo - Segni di coltellate alla schiena, al ventre e al collo. Sei almeno i colpi inferti, forse in rapida successione. Michelle da quei colpi ha cercato di difendersi invano. Questi ...