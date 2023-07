Michelle Causo | l' ennesimo femminicidio | colpa di un sistema patriarcale | anche a un' età così giovane

E cosa c'entra Un fidanzato ufficiale esclude forse che un ragazzo possa comunque essersi fatto avanti conO aver anche solo provato delle pulsioni che lei non ricambiava Fatto sta che, ...Le violenze a scuola L'infografica Omicidio Primavalle, ecco dove è stata uccisaL'infografica A Milano due tentativi di rapimento di bambini in un mese L'infografica Alcolock, che cos'...Poi, è tornato in casa, ha infilato il corpo diin un sacco della spazzatura e l'ha coperto con dei vestiti. L'ha trascinato giù per le scale. A un vicino, che gli ha chiesto cosa contenesse,...

Omicidio Primavalle, così l'estrema destra cavalca la morte di Michelle Causo RomaToday

Michelle Causo. Il ricordo del papà:"voleva fare la criminologa" (servizio di Emilio Orlando video di Daniele Leone/Ag.Toiati) ...All’omicidio di Primavalle stanno dedicando spazio e pagine tutti i mezzi di comunicazione. Una storia tragica: una diciassettenne uccisa a coltellate, trasportata su un carrello della ...