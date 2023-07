Michelle Causo | il triste annuncio del papà spezza il cuore degli Italiani

(Di domenica 2 luglio 2023) – «Mi aveva dato dell’hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa: voleva 20-30 euro. La discussione è diventata sempre più accesa e io ho poi ho preso il coltello». Con queste parole il diciassettenne, interrogato ieri per l’omicidio della sua coetanea, ha confermato davanti al Gip la versione già resa agli investigatori subito dopo l’arresto. Per questa ragione il magistrato ha disposto il trasferimento del ragazzo nel carcere di Casal del Marmo. Stamani è stata pubblicata dal «Corriere della Sera» un’intervista a Gianluca, il padre della vittima. L’suè commovente. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:uccisa a Roma, la scoperta sul sospettato Leggi anche: “La vita in diretta”, l’inquietante rivelazione ...

