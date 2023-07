Michelle Causo | il 17enne si difende | «Voleva i soldi | mi aveva dato dell’hashish» Escluso l’approccio sessuale

Leggi su blog.libero

(Di domenica 2 luglio 2023) Resta in carcere ilaccusato dell’omicidio a Roma della sua coetanea,Maria. In presenza della madre ha provato a ricostruire per quattro ore, davanti ai magistrati, la sua versione su quanto è successo mercoledì scorso nell’appartamento di Primavalle: l’appuntamento con lei, la lite per i, le coltellate e l’ultimo folle tentativo di disfarsi del cadavere, infilato in un sacco e trasportato in strada per centinaia di metri con un carrello per lasciarlo vicino ai rifiuti. Ilsidavanti al gip Il ragazzo, che deve rispondere di omicidio volontario, ha lasciato la struttura in un’auto delle forze dell’ordine, nascosto abbassandosi nel sedile posteriore della macchina affinché fosse tutelata la sua identità ed è ora ristretto nel carcere minorile ...