Michele uccisa per 30 euro Mercoledì i funerali 

(Di domenica 2 luglio 2023) AGI - Il diciassettenne accusato dell'omicidio di Primavalle, periferia nord-ovest di Roma, ha dichiarato, davanti al gip del tribunale dei Minorenni, che lo scorso 28 giugno avrebbe accoltellato Michelle Maria Causo al termine di una lite nata da un debito pregresso per droga. A suggerire la pista della droga è stato anche il consumo ostentato sui social dal minore, originario dello Sri Lanka, che ha quindi confermato davanti al giudice la versione già resa agli investigatori in Questura subito dopo l'arresto. L'interrogatorio è durato circa quattro ore nel centro di prima accoglienza di via Agnelli. Il ragazzo avrebbe affermato di essere stato aggredito dalla coetanea prima verbalmente e poi fisicamente e, a quel punto, l'avrebbe accoltellata. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere del giovane. "Avevo preso da lei della droga, dell'hashish nello specifico, e per ...