Michela Murgia | «Sto bene Parto per la Francia»

condivide sui suoi profili social un messaggio indirizzato ai follower, dove racconta le difficili settimane che sta attraversando dopo che gli è stata diagnosticata la malattia. "...Il problema non è la mimetica Tornando al panegirico di Severgnini, si ricorda pure il disagio diper l'uomo in divisa a cui era stato affidato un incarico civile. Be', mai nulla ...Dove continuano la loro corsa ELP di Antonio Manzini, Sellerio, primo, e Tre ciotole di, Mondadori, terzo. Dopo il formidabile successo de Il rosmarino non capisce l'inverno . "Che ...

Michela Murgia: Sto bene, nonostante la salute: voglio costruire ricordi con la mia famiglia Fanpage.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Michela Murgia parla al suo pubblico con un post su Instagram in cui racconta come si sente in questi giorni.