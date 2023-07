Michela Murgia | ' Provo rabbia e senso di impotenza | ma sto bene Parto per la Francia | è un viaggio personale'

ha un tumore al quarto stadio. E proprio perché il malato non è la sua malattia , la scrittrice ha scelto di condividere pubblicamente alcune sue riflessioni su come la sta affrontando. ..., con il suo racconto del tumore, della malattia, e di un modo diverso per affrontarla, ci ha spiazzati , come sempre succede quando ci si trova di fronte a qualcosa di nuovo e ...condivide sui suoi profili social un messaggio indirizzato ai follower, dove racconta le difficili settimane che sta attraversando dopo che gli è stata diagnosticata la malattia. "...

Michela Murgia: «Sto bene. Parto per la Francia» Vanity Fair Italia

Il racconto portato da Michela Murgia ci dice molto di come la scrittrice stia vivendo la malattia: "Scelgo con cura in cosa stancarmi".La scrittrice prosegue il suo percorso di serenità. E, nonostante la fatica fisica, annuncia un viaggio con la sua famiglia ...