“Mi ha contattato in chat Brad Pitt | mi ha detto che aveva bisogno di aiuto Io mi sono innamorata e gli ho dato 170mila euro” Ma era tutta una truffa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) L’ha contattata inspacciandosi per, poi le ha chiestoe ha intrapreso con lei una relazione a distanza fin quando non è riuscito a farsi dare. L’ennesimo caso diche fa leva sui sentimenti di una persona arriva dalla Spagna, più precisamente da Granada: come riferisce ElPeriodico che riferisce la vicenda finita ora in un aula di tribunale, la vittima era una signora di mezza età. Tutto è iniziato nei primi mesi del 2022, quando la donna è stata contattata via Facebook da una pagina di fan dell’attore: dopo qualche scambio, ecco che l’interlocutore le ha “rivelato” di essere proprioin persona. Ovviamente, non era certo vero. Ma in questo modo, come ha raccontato l’avvocato della ...