Metro M4 di Milano | aprono le fermate di Tricolore e San Babila | così per andare dal centro a Linate serviranno solo 12 minuti

(Di domenica 2 luglio 2023) A partire dalle 13 di martedì 4 luglio la nuova M4 milanese conterà due nuovesul suo percorso:e San. In questo modo basteranno12per raggiungere ilcittà partendo dall’aeroporto cittadino di, percorrendo rispettivamente ledi Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo,e San. Arrivandoad incrociare la M1 e mettendo in collegamento l’aeroporto con tutto il sistema dellapolitana cittadina. Per l’occasione riaprirà anche piazza San, trasformata in una grande area pedonale in continuità con corso Vittorio Emanuele. L’ampliamento dell’area pedonale consente di collegare ...

Da martedì 4 luglio, alle ore 13, si potrà viaggiare sulla M4 dall'aeroporto di Linate fino al centro città: aprono le due nuove fermate di Tricolore e San Babila. Per il primo giorno la tratta della M4 sarà a ingresso gratuito.

A partire dalle 13:00 di martedì 4 luglio le nuove fermate di Tricolore e San Babila saranno ufficialmente aperte. Gratis i biglietti per tutti lungo la tratta nella giornata di martedì.