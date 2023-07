Metro M4 a Milano | aprono le nuove fermate | dall' aeroporto di Linate al centro in 12 minuti

Linate, l'aeroporto dieletto il migliore d'Europa, grandi manovre M4: nuovi marciapiedi e piste ciclabili in zona San Babila M4, le nuove fermate L'ampliamento dell'area pedonale - ...Da martedì 4 luglio, alle ore 13, si potrà viaggiare sullaM4 dall'aeroporto diLinate fino al centro città: aprono le due nuove fermate di Tricolore e San Babila. Per il primo giorno la tratta della M4 sarà a ingresso gratuito. Pochi minuti da ...... via della Pietra, via Benedetto Brin (compresa area), via Mario Bercilli, via Adelaide ... via Pedemonte sino a via Dottesio, via Dottesio, via Di Francia, via, piazza Dinegro, piazza S. ...

Aprono nuove fermate metro M4: biglietti gratis e festa per tutti MilanoToday.it

A partire dalle 13:00 di martedì 4 luglio le nuove fermate di Tricolore e San Babila saranno ufficialmente aperte. Gratis i biglietti per tutti lungo la tratta nella giornata di martedì.A Sant’Ambrogio, la Colonna del Diavolo testimonia il passato imperiale di Milano. Ma oggi è assediata da un brutto dehors ...