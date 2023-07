Metrò 4 promossa tra feste e proteste

(Di domenica 2 luglio 2023) Dopo anni di disagi per il 73% delle imprese ilporterà benefici. Da martedì 4 luglio linea fino a San babila: tornei e corse gratis. Residenti e mozione in aula contro il taglio del bus 73

'Ancora una volta la buona programmazionein questi anni ci consente di utilizzare i fondi extracomunali, in questo caso quelli del programma React - Pon Metro, per aumentare i servizi all'...Martedì 26 giugno c'è stata una riunione al Parlamento europeodalle deputate Aurore Lalucq e Agnes Jongerius per fare il punto della situazione e sollecitare la creazione di un fondo ad hoc ...L'iniziativa èda Roma Capitale, Assessorato alla Cultura - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Prenotazione obbligatoria ...