Meteo | le previsioni in Campania per domenica 2 luglio 2023

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4103m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4055m. I venti saranno al mattino deboli e ...

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Domenica 2 luglio 2023 Sino al mattino nuvolosità in graduale aumento sul settore centro - orientale della costa, ...Leper oggi, domenica 2 luglio, a cura di Limet Liguria. Situazione: nella giornata di domenica l'alta pressione tenderà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale, favorendo correnti ...E a confermarlo sono ledel colonnello Giuliacci su meteogiuliacci.it : 'L'ingresso di possibili spifferi instabili in discesa dal Nord Europa potrebbe fare da miccia per lo scoppio ...

Meteo. Prossima settimana, si prospetta una nuova ondata di caldo africano. Ecco quando 3bmeteo

Alta pressione ma anche possibili piogge al mattino lungo il litorale tirrenico con un rasserenamento pomeridiano. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di domenica 2 luglio ...Situazione in miglioramento sull'Italia dopo i forti temporali. Caldo senza eccessi ma in settimana rialzo termico. Le previsioni meteo del 2 luglio ...