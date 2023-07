Messina Denaro | il premio per la cattura donato ai bambini malati di cancro dell’ospedale di Palermo

(Di domenica 2 luglio 2023) La donazione di 10 mila euro arrivata nei giorni scorsi al reparto di oncoematologia pediatricacivico dinon era inizialmente destinata alla struttura, ma ai carabinieri del Ros, che avevano ricevuto ilper aver arrestato, lo scorso 16 gennaio, il boss mafioso fino ad allora latitante Matteoche l’ospedale ha già impiegato per l’acquisto di due nuovi letti da terapia intensiva, come richiesto proprio dai militari dell’arma del reparto CrimOr del Ros intervenuti lo scorso inverno alla clinica Maddalena del capoluogo siciliano. A rendere nota la notizia, riporta Corriere della Sera, è stato l’ospedale, ringraziando le forze dell’ordine per aver deciso di devolvere la somma a beneficio di tutta la comunità. Decisione presa già ...

