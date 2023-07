Mercato Lecce | arriva Pontus Almqvist

Leggi su 11contro11

(Di domenica 2 luglio 2023) Ildelè già decollato. Da grande esperto e collaudato dirigente, Pantaleo Corvino si era mosso da tempo per aggiudicarsi le prestazioni sportive diattaccante svedese di 23, interessante prospetto che già si è messo in mostra sia a livello di club che di squadre nazionali giovanili.è un attaccante moderno ed eclettico. Alto 1,83 metri, piuttosto fisico, ha giocato prevalentemente come punta centrale ma può coprire anche i ruoli di ala destra e sinistra. Quest’anno ha giocato nel campionato Polacco nelle file del Pogon Szczecin totalizzando 30 presenze e realizzando 5 gol e mettendo a segno 6 assist. Non ostante la giovane età ha avuto esperienze all’estero in Olanda e in Polonia. Complessivamente sono 155 le partite da professionista giocate dal giovane ...