Meloni visita Borgo Egnazia | resort delle star | la scelta per il G7 in Puglia

(Di domenica 2 luglio 2023) Giorgiaha deciso di trascorrere due giorni in, con marito e figlia, a, a Savelletri di Fasano: una 5 stelle, con stanze che in questo periodo non scendono sotto i 2mila euro a notte, che ha ospitato Madonna, David Beckham e altri vip

...del governo di Roma convergono nel sottolineare il fatto che - come affermato da Giorgiaal ... Significativa in questo senso è stata anche la recenteufficiale del Ministro della Difesa ...Dal day after del Consiglio europeo, Giorgiadeve rimboccassi le maniche. L'ondata estiva dei migranti sarà difficile da tamponare, ma ... La premier torna in campo mercoledì con laa ...Invece - ha concluso - ci si preoccupa di far sembrare la città bellissima per ladel ... Intanto, pochi giorni fa, la presidente del Consiglio, Giorgia, è intervenuta alla Camera durante ...

Meloni a Borgo Egnazia, resort dei vip: la scelta per il G7 in Puglia Corriere della Sera

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di trascorrere due giorni in Puglia. Ma niente vacanze: la visita sarebbe servita a portare avanti l’organizzazione del G7 che si svolgerà proprio ...La premier mercoledì in Polonia cerca la sponda del Ppe Il fine: impedire gli inciuci coi progressisti. Asse con Ursula ...