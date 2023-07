Mediaset | la svolta di Piersilvio Berlusconi | via Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 | ipotesi sostituzione con Myrta Merlino A rischio conduzioni di Ilary Blasi e Belen Rodriguez

(Di domenica 2 luglio 2023) La festa di inizio luglio organizzata daD'Urso a Capalbio è stata molto triste per la conduttrice che, per la nuova stagione dei palinsesti, non è stata confermata al timone deltargato Canale 5. È una vera e propriaquella cheha in mente pe

...siparietto social avrebbe riacceso i riflettori su due figure importanti del reality. I ... avrebbe ben presto messo in ombra quelle di Raimondo, che non avrebbe gradito la. La presunta ...Le proteste dei dipendenti del museo Durante la serata, che si èlo scorso 21 giugno, Vittorio Sgarbi ha parlato a ruota libera, intervistato dal cantante Morgan davanti al presidente del ...In attesa dell'annuncio dei palinsesti(il 4 luglio), c'è fermento per scoprire chi colmerà il vuoto lasciato dalla D'Urso. Come anticipato anche da Leggo, tutti gli indizi sembrano portare ...

Terremoto Mediaset, la svolta di Pier Silvio Berlusconi dietro lo ... Open

Barbara D'Urso ha lasciato Pomeriggio Cinque dopo 15 anni. La notizia, arrivata sabato pomeriggio, è stata annunciata da Mediaset con un comunicato bomba, che ha spiazzato anche ...Testamento di Silvio Berlusconi: ecco quando verrà aperto. La palla passa al notaio Arrigo Roveda: sarà lui a dover convocare tutti gli eredi ...