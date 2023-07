Mbappé vuole 240 milioni per lasciare il PSG! I pensieri del Real Madrid e il ruolo della madre-agente

... lasciando intendere che non cederà il suo gioiello al ribasso: se l'Inter lodeve arrivare ... Il nigeriano fa parte di un mercato d'élite che coinvolge anchee Kane, dunque non bisogna ...Macron annulla visita di Stato in Germania Emmanuel Macron intanto "restare in Francia nei ... Il messaggio die della nazionale E in questo clima che è arrivato un nuovo messaggio di ...Dunque un più che meritato trono sull' Olimpo del calcio dove il nostro Messi, sguazzando nel suo habitat naturale, riesce a fare con il pallone quello che... esattamente come riusciva a fare ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera