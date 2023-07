Maxxi | Sgarbi | “Stravolto senso serata | cito io in giudizio Bonelli”

(Di domenica 2 luglio 2023) (Adnkronos) – "A distanza di giorni dall’accaduto e di ore dalle polemiche pretestuose che ne sono seguite, leggo di molti che parlano, senza il dovuto rispetto, dell’unico tema introdotto da una domanda di Morgan a me: senza farne oggetto di commiserazione, ho parlato del mio tumore in modo ludico. Rivendico il diritto a scherzare su me stesso senza offendere nessuno. Vedo invece alcuni che si offendono e invocano, contro di me, l’intervento ora del ministro, ora del presidente del consiglio". Ad affermarlo è il sottosegretario alla Cultura, Vittorioche in una nota torna sulle polemiche per lo spettacolo con Morgan svoltosi lo scorso 21 giugno al. Ma la politica, rileva, "non ha niente a che fare con lo spettacolo al: era unateatrale, nella quale io mi sono ...

...Non c'è stato nulla al, non c'è stato nessun sottosegretario, c'è stata una serata inaugurale con Morgan che doveva parlare e ha chiesto a me come amico' di intervenire. Così Vittorio, ...... Vittorioche in una nota torna sulle polemiche per lo spettacolo con Morgan svoltosi lo scorso 21 giugno al. Ma la politica, rileva, "non ha niente a che fare con lo spettacolo ...scatenato: risponde al telefono, poi l'insulto. Ora scoppia il caso - Video

«Che passo di lato Non c’è stato nulla al Maxxi, non c’è stato nessun sottosegretario, c’è stata una serata inaugurale con Morgan che doveva parlare e ha chiesto a me come amico» di intervenire. Così ...Il sottosegretario alla Cultura e il turpiloquio sul palco Maxxi: restano misteriose le ragioni per cui decida di esibirsi in un’inaccettabile sequenza di parolacce e di allusioni pecorecce ...